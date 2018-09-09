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Никол Пашинян: Карабах должен стать частью Армении

Политика

Новое громкое заявление премьера Армении

Москва, 9 сентября 2018, 00:09 — REGNUM  В ходе встречи с представителями бизнеса в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Нагорно-Карабахская республика (НКР) в будущем должна будет стать полноправной частью армянской территории. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, Армения не готова будет пойти на уступки по спорам с Азербайджаном о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Он также отметил, что «какие-либо уступки в данном контексте будут восприниматься не иначе, как слабость», и что «позиция о территориальной принадлежности региона непреложна».

Это новое заявление армянского премьер-министра, который ранее заявлял о Степанакерте как стороне конфликта с Азербайджаном, заметно уточняет его позицию и в новом свете представляет многолетнюю борьбу Армении за международное признание независимости Нагорного Карабаха.

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