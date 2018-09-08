Болгария откроет генеральное консульство в Иерусалиме

София, , 23:58 — REGNUM Правительство Болгарии приняло решение об открытии генерального консульства страны в Иерусалиме. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху во время официального визита в Израиль.

«Каждый день в Израиль прибывает не менее пяти самолётов с болгарскими туристами, и потому я взял на себя обязательство, что с января начнёт работать генеральное почётное консульство Болгарии в Иерусалиме», — приводит слова Борисова пресс-служба болгарского правительства.

Как было заявлено, консульство в Иерусалиме будет обслуживать всю территорию Израиля. Биньямин Нетаньяху со своей стороны выразил надежду, что открытие консульства станет первым шагом к открытию в Иерусалиме болгарского посольства.

Бойко Борисов посетил Израиль с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров премьер-министров двух стран обсуждались усилия по противодействию терроризму и киберпреступности, сотрудничество в сфере здравоохранения и сельском хозяйстве.

Борисов и Нетаньяху также приняли участие в церемонии открытия в Тель-Авиве памятника-близнеца размещённого в Софии памятника подвигу болгар, спасавших евреев в годы Второй мировой войны.

Стороны также договорились о проведении до конца года в Болгарии совместного заседания правительств двух стран, в котором примут участие Борисов и Нетаньяху.

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