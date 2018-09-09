Жители Башкирии выбирают депутатов регионального парламента

Уфа, , 06:01 — REGNUM Жители Башкирии 9 сентября 2018 года выбирают депутатов Государственного собрания — Курултая республики VI созыва. Также проходит 21 кампания по довыборам депутатов в представительные органы местного самоуправления, будут замещены 37 мандатов, сообщает ИА REGNUM.

На 110 мест в республиканском парламенте претендуют 736 кандидатов по партийным спискам и 290 — по одномандатным округам, из них только шестеро — самовыдвиженцы. В выборах примут участие представители десяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Справедливая Россия», «Зеленые», «Партия роста», «Партия ветеранов», «Партия дела» и «Защитники отечества». Первым шести партиям не нужно было собирать подписи, поскольку они уже представлены в Госсобрании. Депутаты избираются сроком на пять лет.

На территории республики работают 3 452 избирательных участка, в том числе 35 пунктов для голосования организованы в местах временного пребывания граждан. На 811 избирательных участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБ. Комплексами оснащены 23,92% участков на территории Башкирии. КОИБ максимально облегчают работу членов участковых комиссий и ускоряют подведение итогов выборов — результаты формируются автоматически. Таким образом, при подсчете голосов исключается человеческий фактор. Используя КОИБ смогут проголосовать 49,27% жителей от общего числа внесенных в списки избирателей.

Комплексы видеонаблюдения в Башкирии в день выборов не работают, поскольку расходы на аренду веб-камер не были заложены в бюджет.

По состоянию на 1 июля 2018 года, в списки избирателей внесены 3 050 303 человека. До 5 сентября более 35 тыс. избирателей республики выразили желание проголосовать по месту нахождения, подав заявление через МФЦ или портал Госуслуг.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущие выборы депутатов Курултая Башкирии V созыва состоялись 8 сентября 2013 года. В выборах приняли участие 18 региональных отделений политических партий.

По единому округу были зарегистрированы списки 12 политических партий, в которые были внесены 1 232 кандидата. По одномандатным округам в выборах приняли участие 383 кандидата.

Явка избирателей составила 53,35%, в выборах приняли участие 1 584 066 граждан.

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