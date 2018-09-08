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Порошенко призвал молодёжь возвращаться на Украину, после учебы за границей

Политика

Президент Украины гордится своим советским образованием

Винница, Украина, 8 сентября 2018, 23:57 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко призвал украинскую молодежь, получившую образование за рубежом, возвращаться на Украину. Об этом глава государства заявил 8 сентября на встрече со студентами Винницкого национального технического университета, сообщил официальный сайт администрации президента Украины.

«Хочет кто-то учиться за границей — ничего страшного в этом нет, — говорит Порошенко. — В отдельных странах цены на обучение ниже, чем на коммерческих направлениях на Украине. Но обязательно вернитесь. Ведь именно от вас зависит судьба Украины».

Президент Украины также заявил, что гордится образованием, полученным в СССР на факультете международных отношений, который он закончил в 1989 году.

Напомним, 18-летние дочери Петра Порошенко после окончания престижного британского колледжа не поступили ни в один ВУЗ Украины. Они продолжат учебу в Лондоне.

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