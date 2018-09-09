В Ленинградской области выберут депутатов в двух сельских поселениях

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 07:47 — REGNUM В единый день голосования 9 сентября в Ленинградской области проходят выборы депутатов местных советов в двух сельских поселениях, по одному — во Всеволожском и Лужском районах. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по московскому времени.

В примыкающем к Петербургу Колтушском сельском поселении (Всеволожский район) зарегистрировано более 17,5 тыс. избирателей. В находящемся на юге Ленобласти Волошовском сельском поселении (Лужский район) живет более 1 тыс. избирателей.

В Колтушском поселении в воскресенье состоятся очередные выборы совета депутатов второго созыва, а в Волошовском поселении — досрочные выборы совета депутатов четвертого созыва.

В Колтушском сельском поселении три многомандатных избирательных округа имеют равное число мандатов — по 5. Избиратели смогут проставить в бюллетене число знаков, равное или меньше количества мандатов в каждом из округов: то есть, могут проставить 5, 4, 3, 2 или 1 знак в пользу предпочитаемых кандидатов.

«Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в пяти квадратах, или не поставлены ни в одном квадрате — будет признан недействительным», — разъяснили в избирательной комиссии Ленинградской области.

В Волошовском сельском поселении — один десятимандатный избирательный округ. Здесь избиратель при голосовании оставляет в бюллетене любые знаки в пустых квадратах справа от фамилий не более чем десяти кандидатов (или менее этого числа).

«Бюллетень, в котором знаки проставлены в более чем десяти квадратах, либо не проставлены ни в одном из квадратов — будет признан недействительным», — предупредили в Леноблизбиркоме.

В обоих поселениях избиратели будут голосовать с помощью автоматизированных Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), что значительно сократит время на подсчет голосов. КОИБы установлены на всех участках.

Кроме того, во всех помещениях для голосования установлены средства видеонаблюдения, которые будут вести запись изображения и звука. Об этом предупреждают всех присутствующих специальные таблички на видных местах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов совета Колтушского сельского поселения на 15 мест претендуют 43 кандидата, из них 15 выдвинуты «Единой Россией», 13 — ЛДПР, 5 — «Справедливой Россией», 3 — КПРФ, а еще семь — самовыдвиженцы. В Волошовском сельском поселении на 10 мандатов претендуют 20 кандидатов, по 9 от «Единой России» и ЛДПР, а также два самовыдвиженца.

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