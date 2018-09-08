Посольство РФ: Лондон отказывается сотрудничать с Москвой по делу Глушкова

Москва, , 23:15 — REGNUM Власти Великобритании «вбрасывают» в СМИ очередные версии по делу о смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, удобные для правительства консерваторов. Об этом сообщили в посольстве России в Великобритании.

«Лондон отказывается от сотрудничества в расследовании загадочной смерти … бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Н. Глушкова», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что версии британских СМИ не имеют никакого отношения к гибели гражданина РФ.

Сотрудники посольства РФ, направлявшие официальный запрос Генпрокуратуры РФ в МВД Великобритании и ноту в Форин Офис, ответа до сих пор не получили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта 2018 г. в Лондоне скончался бывший замгендиректора компании «Аэрофлот», соратник бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков.

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