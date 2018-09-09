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В Великом Новгороде выбирают новую думу

Политика

Выборы стартовали на 92 избирательных участках

В Великом Новгороде выбирают новую думу
Андрей Рябушкин. Новгородское Вече. Конец XIX века

Великий Новгород, 9 сентября 2018, 08:03 — REGNUM  В Великом Новгороде сегодня, 9 сентября, открылись 92 избирательных участка — в городе начались выборы в новый состав городской думы. Как сообщили ИА REGNUM в горизбиркоме, на 42 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), ещё с 20 участков будет организована онлайн-трансляция голосования.

Выборы проходят по смешанной системе: из 30 депутатов 15 будут избраны по одномандатным округам, остальные пройдут в думу по партийным спискам. На 30 мест в думе претендуют 256 человек: по одномандатным округам баллотируются 82 кандидата, по спискам политических партий — 174.

По данным избирательной комиссии Новгородской области на 1 июля 2018 года, в областном центре насчитывалось 176 931 избиратель. Голосование традиционно продлится до 20:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборам в думу Великого Новгорода шестого созыва придаётся особое значение: именно этот, новый состав думы, будет голосовать за нового мэра города по итогам конкурсного отбора.

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Выборы депутатов думы Великого Новгорода — 2018
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