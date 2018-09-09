В Псковской области начались выборы губернатора

Псков, , 08:02 — REGNUM В Псковской области сегодня, 9 сентября, стартовали выборы губернатора. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона, в 8:00 открылись 637 избирательных участков.

На 85 участках в Пскове установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), на всех остальных будет применяться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренным вводом данных в ГАС «Выборы». На 114 избирательных участках в Пскове и Великих Луках установлены камеры видеонаблюдения, с них будет организована онлайн-трансляция.

Напомним, на должность губернатора региона зарегистрированы пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

По данным избирательной комиссии Псковской области, на 1 июля в списки избирателей внесены 533 322 жителя региона. Голосование завершится в 20:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в регионе 9 сентября завершатся 26 избирательных кампаний. помимо выборов губернатора, начались дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, выборы глав в восьми районах области (Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском, Пыталовском и Струго-Красненском). В 13 районах пройдут 16 дополнительных выборов депутатов в представительные органы муниципальных образований.