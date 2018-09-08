Суббота, 8 Сентября 2018 года
22:32:28 МСК

Мантуров: Минобороны РФ разрабатывает ракетный экраноплан

Политика

Новый экраноплан, считают эксперты, станет невидимым для радаров противника

Мантуров: Минобороны РФ разрабатывает ракетный экраноплан
Иллюстрация: Gidroaviasalon.com
Гидроавиасалон-2018

Москва, 8 сентября 2018, 21:05 — REGNUM  Разработка ракетного экраноплана, который будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей, началась в Российской Федерации. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе «Гидроавиасалона-2018».

"Минобороны РФ в рамках государственной программы вооружения-2027 ведет разработку экраноплана», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Министр промышленности и торговли РФ добавил, что наличие ракетного вооружения на борту летательного аппарата станет его «отличительной особенностью».

По его словам, новый экраноплан, считают эксперты, станет невидимым для радаров противника.

Читайте также: На выставке «Гидроавиасалон-2018» представили сверхзвуковой лайнер

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить