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Порошенко назвал ВСУ залогом мира в стране

Политика

«Чем сильнее будет наша армия (ВСУ), тем быстрее будет мир»

Порошенко назвал ВСУ залогом мира в стране
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Президент мира

Киев, 8 сентября 2018, 19:59 — REGNUM  Вооружённые силы Украины (ВСУ) являются залогом мира в стране. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко в ходе интервью житомирскому телеканалу «СК1».

"Чем сильнее будет наша армия (ВСУ), тем быстрее будет мир», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По его словам, мир на Украине также наступит тогда, когда против «страны-агрессора» будут введены «жесткие» санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Донбассе вспыхнула война, после того как в Киеве произошел госпереворот. Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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Война в Донбассе
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