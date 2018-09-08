Порошенко назвал ВСУ залогом мира в стране

Киев, , 19:59 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) являются залогом мира в стране. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко в ходе интервью житомирскому телеканалу «СК1».

"Чем сильнее будет наша армия (ВСУ), тем быстрее будет мир», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По его словам, мир на Украине также наступит тогда, когда против «страны-агрессора» будут введены «жесткие» санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Донбассе вспыхнула война, после того как в Киеве произошел госпереворот. Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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