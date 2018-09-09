В Кузбассе начались выборы губернатора и мэра Новокузнецка

Кемерово, , 04:03 — REGNUM Жители Кемеровской области сегодня, 9 сентября, выбирают губернатора. В 8:00 (время местное) открылись 1 673 избирательных участка. В регионе в настоящее время зарегистрировано чуть больше двух миллионов 20 тысяч избирателей.

В досрочных выборах главы Кузбасса участвуют шесть кандидатов: Владимир Карпов (КПРФ), Елена Латышенко («Партии Роста»), Татьяна Протас («Справедливая Россия»), Юрий Скворцов («Патриоты России»), Игорь Украинцев (ЛДПР), Сергей Цивилёв («Единая Россия»).

Жителям Кузбасса сегодня предстоит выбрать и депутатов совета народных депутатов области пятого созыва. Всего в единый день голосования на территории региона пройдёт более 20 избирательных кампаний, в том числе выборы главы города Новокузнецка.

На пост главы города Новокузнецка претендуют Леонид Бураков (КПРФ), Денис Елькин (самовыдвижение), Сергей Кузнецов («Единая Россия»), Владимир Пронин («Справедливая Россия»), Евгений Смехнов (ЛДПР), Дмитрий Чертов («Партия возрождения России»).