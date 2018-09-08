Кадыров создал комиссию для уточнения границ республики

Грозный, , 19:10 — REGNUM В Чечне создана комиссия по решению вопросов, связанных с уточнением административной границы республики и разрешения спорных вопросов при ее установлении. Документ об этом подписал 6 сентября глава субъекта Рамзан Кадыров.

В нем он поручил собрать, проанализировать и оценить документы и материалы, необходимые «для поэтапной работы по определению (уточнению) местоположения административной границы Чеченской Республики».

В состав комиссии вошли 38 человек, в том числе, муфтий Чечни Салах Межиев, президент Академии наук Чечни Шахрудин Гапуров, члены правительства, главы 10 районов республики, другие лица. Возглавил комиссию спикер парламента Магомед Даудов, его сопредседателями назначены глава правительства Муслим Хучиев, руководитель администрации главы и правительства республики Абдулкахир Израйилов.

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Напомним, споры о границе между Чечней и Ингушетией связаны с Сужненским районом. После распада Чечено-Ингушской АССР, в 1993 году, был подписан договор между бывшими в то время руководителями двух субъектов, по которому Сунженский район отошел Ингушетии. Чечне достались только поселок Серноводск и станица Ассиновская. Однако это решение вскоре перестало устраивать оба региона.

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В августе 2012 года, спор об административной границе вылился в резкие заявления в адрес друг друга глав двух субъектов — Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова. За помощью в решении вопроса намеревался обратиться к президенту РФ Владимиру Путину чеченский парламент.

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