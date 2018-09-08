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Вьетнам и Япония укрепляют двусторонние отношения

Политика

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг принял Посла Японии во Вьетнаме

Ханой, 8 сентября 2018, 18:43 — REGNUM  Президент Социалистической Республика Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в преддверии торжественных мероприятий, посвященных 45-летию установления дипломатических отношений Вьетнама и Японии.

В ходе приема Президент Вьетнама Чан Дай Куанг выразил удовлетворение в связи с укреплением отношений стратегического партнерства Вьетнама и Японии, которые продолжают развиваться по всем направлениям сотрудничества, в числе которых: политическое взаимодействие на высшем уровне, торговля, культурный обмен.

По сообщению вьетнамского новостного агентства «Куан дой нян зан», руководство обеих стран занимается подготовкой организации торжественных мероприятий, считая что они позволят укрепить взаимопонимание и доверие между народами.

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