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Матвиенко: Ким Чен Ын готов приехать в Россию

Политика

Российская делегация, которую возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, была приглашена на масштабные празднования 70-летия годовщины образования КНДР

Пхеньян, 8 сентября 2018, 18:24 — REGNUM  Глава КНДР Ким Чен Ын, получивший ранее письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина, подтвердил готовность приехать в РФ. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам переговоров с северокорейским лидером.

По ее словам, глава КНДР подчеркнул важную роль РФ в «политико-дипломатическом урегулировании ядерной проблемы корейского полуострова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская делегация, которую возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, была приглашена на масштабные празднования 70-летия годовщины образования КНДР. При этом глава РФ Владимир Путин поручил Матвиенко передать личное письмо лидеру КНДР.

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Внешняя политика России
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