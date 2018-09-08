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Индусы объединятся благодаря цифровизации ведического эпоса

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал начать использование информационных технологий для объединения индусов и предоставления доступа к философии индуизма людям всего мира

Чикаго, США, 8 сентября 2018, 19:05 — REGNUM  В ходе своего выступления на втором Всемирном Конгрессе Индусов, который начался в Чикаго 7 сентября, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести цифровизацию ведического эпоса и различных трактатов индуизма, что, по его мнению, будет способствовать объединению индуского сообщества и предоставит доступ к философии индуизма остальному миру.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», премьер-министр счиатет, что в философии индуизма заложены идеи, способные разрешить многие мировые проблемы современности. Также цифровизация индуизма, по мнению премьер-министра Нарендры Моди, будет способствовать установлению прочной связи между старшим и молодым поколением индусов.

На Второй Всемирный Конгресс Индусов собралось 2500 делегатов, в числе индусские лидеры из 60 стран. В своем обращении премьер-министр Моди выразил надежду на то, что в ходе встреч в рамках мероприятия будет освещен вопрос более качественного взаимодействия Индии с мировым сообществом в сфере культуры.

Также премьер-министр высоко оценил выбор Чикаго в качестве места проведения конгресса, так как именно здесь в сентябре 1893 г. под руководством индусского лидера Свами Вивекананды состоялся Всемирный Парламент Религий.

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