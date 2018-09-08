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Япония намерена повысить пенсионный возраст

Политика

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал пересмотреть систему социального обеспечения Японии таким образом, чтобы японцы дольше работали и откладывали получение пенсионных выплат

Токио, 8 сентября 2018, 19:31 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости повышения пенсионного возраста до 70 лет. Решение Абэ связано с проблемами «стареющего населения» и растущего государственного долга.

По сообщению японского новостного агентства «Никкей», премьер-министр также добавил, что отсрочка выплат до 70 лет позволит японцам потом получать намного больше.

Пересмотр системы социального обеспечения является одним из приоритетных направлений кабинета Абэ. Уже в 2019 году будет введено бесплатное дошкольное образование, а в 2020 году семьи с низким доходом получат возможность бесплатно обучать своих детей в колледжах. Следующими пунктами повестки дня будут пенсионная система и медицинское обслуживание.

7 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о начале предвыборной кампании. Он будет бороться за переизбрание на третий срок.

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