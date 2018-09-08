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Президент США Дональд Трамп может начать торговую войну с Японией

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующей «целью» в его торговой войне станет Япония

Президент США Дональд Трамп может начать торговую войну с Японией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мир в тисках санкций

Вашингтон, 8 сентября 2018, 18:32 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил обозревателю Wall Street Journal, что следующей «целью» в его торговой войне станет Япония. Так, президент планирует устранить внешнеторговый дефицит с Японией. Трамп отметил, что «заставит третью экономику мира заплатить».

Америка уже подтолкнула Японию к дальнейшему открытию своих автомобильных и сельскохозяйственных рынков в рамках борьбы с дефицитом.

По сообщению японского новостного агенства Киодо, торговля станет одной из главных тем встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Главы встретятся 25 сентября в Вашингтоне.

Министр финансов Таро Асо заявил, что не знает, насколько можно доверять изданию Wall Street Journal, и он не уверен, действительно ли Трамп сделал подобное заявление. Однако он также добавил, что обе страны стараются сделать торговые отношения более справедливыми для обеих сторон.

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