Нью-Дели, , 17:59 — REGNUM Глава пограничных сил безопасности Индии К.К. Шарма заявил, что в этом месяце министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх запустит программу «умные ограждения» вдоль границы с Пакистаном: система будет включать в себя лазерные заборы и другие передовые технологии.

Программа будет использована вдоль 2400 км границы с Пакистаном, а позднее ее планируют использовать и на границе с Республикой Бангладеш. Этот проект уже работает в пробном режиме в штате Джамму и Кашмир.

Сейчас войска пограничных сил безопасности использую передовые технологии, чтобы принимать незамедлительные меры реагирования на возможные провокации.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», К.К. Шарма также заявил, что приоритетным проектом является установка «умных ограждений» именно на границе с Пакистаном, подчеркнув, что отношения между Индией и Бангладеш являются дружескими.

Ожидается, что министр внутренних дел запустит программу 17 сентября.