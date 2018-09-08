Курдская полиция «Асайиш» атаковала сирийских военных

Дамаск, , 17:51 — REGNUM Ресурс Al-Masdar News сообщил об интенсивных боевых столкновениях между сирийскими правительственными силами и курдской полицией безопасности «Асайиш» в городе Камышлы сирийской провинции Хасака.

По информации местных источников, есть большие потери с одной и с другой стороны. Говорят, что погибло более десяти сирийских военных и как минимум семь курдских полицейских. Нападение произошло сегодня утром, когда три машины с сирийскими военнослужащими направлялись к своим контрольно-пропускным пунктам для смены персонала. По версии сирийских военных, на их военную колонну была устроена засада.

В настоящее время боестолкновения прекратились.

Курдские формирования, составляющие основу Сирийских демократических сил, на подконтрольных территориях проводят достаточно жесткую политику в отношении арабского населения, что вызывает постоянные стычки и митинги протеста. В учебных заведениях навязывается именно курдская учебная программа, проводится принудительная мобилизация арабов в СДС.

Следует отметить, что Сирийские демократические силы созданы и поддерживаются США и их союзниками. Только в течение последнего месяца СДС получили два конвоя по 200 машин грузов. Численность СДС оценивается в 50 тысяч человек.

Однако курдское движение неоднородно. Часть его после сделки США и Турции по сирийскому городу Манбиджу пошла на переговоры с официальным Дамаском. Часть, в том числе, верхушка СДС, по-прежнему ориентируется на США.