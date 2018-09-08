Порошенко не намерен консультироваться с Москвой о евроинтеграции Украины

Киев, , 17:45 — REGNUM Власти Украины не намерены спрашивать у Кремля разрешения, чтобы вступить в Европейский союз и НАТО. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью житомирскому телеканалу «СК1».

"Мы (власти Украины) не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны… или у Путина (президент РФ Владимир Путин) разрешения относительно нашей европейской и евроатлантической интеграции», — приводит пресс-служба Порошенко его слова.

По его словам, Украина движется в Европу, так как большинство жителей страны считают данный курс «ключевым фактором безопасности государства».

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный Киев объявил своим национальным интересом вступление Украины в ЕС и НАТО. При этом в самой стране продолжается системный кризис, который Киев не готов преодолевать.

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