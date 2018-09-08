Заключенных в Ливии бангладешцев «слишком мало кормят»

Триполи, , 17:53 — REGNUM Бангладешским заключенным в тюрьмах Ливии перестали давать необходимый минимум пищи. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», заключенные-бенгальцы часто страдают от нехватки пищи и витаминов, и от того заболевают. Также источники в посольстве Бангладеш в Ливии сообщают, что двое заключенных в ливийской тюрьме из-за нехватки продовольствия совершили попытку суицида.

Ввиду напряженной военно-политической ситуации в Ливии посольство Бангладеш посоветовало бенгальцам передвигаться по улицам с большой осторожностью. Также гражданам Бангладеш советуют обращаться в посольство в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Представитель Отдела по трудовой миграции бангладешского посольства в Ливии Ашрафул Ислам заявил «Протхом ало», что в настоящее время «ведётся активная работа по подготовке возвращения всех 184 заключенных из ливийской тюрьмы на родину». Как только посольство получит указания от Министерства иностранных дел Бангладеш, сразу же начнётся процесс возвращения заключенных обратно в Бангладеш. Граждане этой страны прибыли в Ливию в поисках работы и лучшей доли.