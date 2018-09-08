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Экономический совет Бангладеш утвердил столетний план развития страны

Политика

К 2030 году прирост ВВП в стране должен составить составит 1,5%

Экономический совет Бангладеш утвердил столетний план развития страны
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Бангладеш

Дакка, 8 сентября 2018, 18:04 — REGNUM  Государственный экономический совет Бангладеш утвердил план, целью которого является улучшение управления водными ресурсами, обеспечение продовольственной безопасности, а также борьба с последствиями стихийных бедствий. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», этот план был назван «Дельта», а срок его выполнения составляет 100 лет. Ожидается, что на первом этапе претворения в жизнь этого масштабного плана (к 2030 г.) прирост ВВП составит 1,5%.

Ответственный за претворение плана «Дельта» в жизнь министр заявил изданию «Дойник иттефак», что «Дельта» является планом «исторической важности». Он сказал: «Нигде на земле, ни в одной стране не принимают таких долгосрочных планов. Бангладеш в этом плане — первопроходец. Если в полной мере использовать главный природный ресурс нашей страны — воду, то можно достичь устойчивого развития». Также, по мнению министра, в экономической системе Бангладеш есть уязвимые места, устранить которые как раз и призван новый план. В частности, планируется увеличить объём использования речных ресурсов и предотвратить размывание береговой линии, что является для Бангладеш большой проблемой.

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