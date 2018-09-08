Президент Косово Хашим Тачи: диалог с Сербией будет продолжен

Приштина, , 17:36 — REGNUM Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи решительно огласил свою позицию по переговорам с Сербией во время встречи с представителями «большой пятерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция), главой миссии СДК («Силы для Косово»), ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и Евролекса (от лат. «lex» — «закон», специальная миссия ЕС, находящаяся в Косово в соответствии с планом Ахтисаари).

Как сообщает албанского новостного агентства «Bota sot» Тачи решительно заявил, — «Правительства и министры могут меняться, в то время как диалог будет продолжаться, будет заключено мирное соглашение, которое подразумевает взаимное признание и вступление Косово в ООН. Это должно произойти, нравится это кому-то или нет».