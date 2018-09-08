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Президент Косово Хашим Тачи: диалог с Сербией будет продолжен

Политика

Несмотря на серьезное сопротивление внутри стран и из-за рубежа, глава Косово Хашим Тачи намерен продолжать переговоры с Сербией

Президент Косово Хашим Тачи: диалог с Сербией будет продолжен
Иллюстрация: Defenselink.mil
Хашим Тачи

Приштина, 8 сентября 2018, 17:36 — REGNUM  Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи решительно огласил свою позицию по переговорам с Сербией во время встречи с представителями «большой пятерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция), главой миссии СДК («Силы для Косово»), ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и Евролекса (от лат. «lex» — «закон», специальная миссия ЕС, находящаяся в Косово в соответствии с планом Ахтисаари).

Как сообщает албанского новостного агентства «Bota sot» Тачи решительно заявил, — «Правительства и министры могут меняться, в то время как диалог будет продолжаться, будет заключено мирное соглашение, которое подразумевает взаимное признание и вступление Косово в ООН. Это должно произойти, нравится это кому-то или нет».

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