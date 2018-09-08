Суббота, 8 Сентября 2018 года
19:07:47 МСК

Израиль нанес удар по Сектору Газа

Политика

ВВС Израиля нанесли удар по позициям ХАМАС на севере Сектора Газа

Израиль нанес удар по Сектору Газа
Иллюстрация: Eglin.af.mil
Авиаудар

Тель-Авив, 8 сентября 2018, 17:29 — REGNUM  ВВС Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по северной части Сектора Газа. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, целью израильских военных стала группа членов движения ХАМАС, которые запускали на территорию Израиля огненные шары.

Последние несколько недель ЦАХАЛ воздерживались от авиаударов по позициям ХАМАС. Как отмечают в самом Генштабе Армии Обороны, за последние несколько дней сократилось число случаев запуска огненных шаров со стороны Сектора Газа. Однако в ближайшие дни ожидается возобновление беспорядков на границе.

Напомним, что в среду, 5 сентября, Израиль уже закрыл КПП «Эрез» на границе с Сектором Газа из-за ущерба, нанесенного беспорядками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное об Израиле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить