Израиль нанес удар по Сектору Газа

Тель-Авив, , 17:29 — REGNUM ВВС Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по северной части Сектора Газа. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, целью израильских военных стала группа членов движения ХАМАС, которые запускали на территорию Израиля огненные шары.

Последние несколько недель ЦАХАЛ воздерживались от авиаударов по позициям ХАМАС. Как отмечают в самом Генштабе Армии Обороны, за последние несколько дней сократилось число случаев запуска огненных шаров со стороны Сектора Газа. Однако в ближайшие дни ожидается возобновление беспорядков на границе.

Напомним, что в среду, 5 сентября, Израиль уже закрыл КПП «Эрез» на границе с Сектором Газа из-за ущерба, нанесенного беспорядками.