В Свердловской области выбирают депутатов и сельских глав

Екатеринбург, , 06:02 — REGNUM В Свердловской области открылись избирательные участки. Жители Екатеринбурга и некоторых других территорий сегодня, 9 сентября, выбирают органы местного самоуправления, сообщает корреспондент ИА REGNUM,

Наиболее масштабной кампанией являются выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Работают 573 участка, из них 21 временный. На мандаты в думе претендуют пять партий и около 100 одномандатников.

Также выборы депутатов городских дум проходят в Качканаре и Верхней Пышме. Плюс к этому выбирают глав сельских поселений, сельских советов, в некоторых территориях проводятся повторные или дополнительные выборы.