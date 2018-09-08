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Нетаньяху: «Уходящий год стал для Израиля одним из лучших»

Политика

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед возглавляемой им партией «Ликуд» в преддверии еврейского Нового года

Тель-Авив, 8 сентября 2018, 19:37 — REGNUM  Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выступил перед членами своей партии на мероприятии, приуроченному к наступлению нового года по еврейскому календарю. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, в своей речи израильский премьер подвел итоги уходящего года.

Значительная часть речи Нетаньяху была посвящена как внешнеполитическим, так и внутригосударственным успехам Израиля. Рассказывая о том или ином достижении, глава государства благодарил соответствующего министра.

Подводя итог, Нетаньяху заявил, что уходящий год «стал одним из лучших для Государства Израиль». Премьер-министр еще раз подчеркнул важность того факта, что «у еврейского народа есть свое суверенное государство, способное себя защитить». Заканчивая свою речь, Биньямин Нетаньяху еще раз поблагодарил своих коллег и пожелал всем счастливого Нового года.

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