Суббота, 8 Сентября 2018 года
20:49:39 МСК

Израиль строит стену на границе с Ливаном

Политика

Израиль отгораживается от Ливана стеной высотой в 9 метров

Израиль строит стену на границе с Ливаном
Стена

Тель-Авив, 8 сентября 2018, 19:39 — REGNUM  Один из офицеров Северного военного округа Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил о завершении строительства 9-метровой стены на израильско-ливанской границе. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, данный проект стоил Израилю 1,7 миллионов шекелей. Стена будет служить дополнительной защитой для местных жителей, а также заградительным барьером в случае военного вторжения со стороны Ливана. Для обеспечения безопасности стена будет оборудована новейшей системой видеонаблюдения.

Известно, что стена будет состоять из двух участков, один из которых будет поселков Шломи и Рош а-Никра. Второй участок будет располагаться напротив Метулы и Мисгав-Ам.

Стоит отметить, что ранее Израиль уже возводил подобные барьеры на границе с Сирией, Иорданией, Египтом и Сектором Газа. В общей сложности, было проложено 1065 км заградительных сооружений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное об Израиле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить