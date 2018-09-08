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Министр обороны Израиля встретился с изгнанным из Ирана журналистом

Политика

Министр обороны Израиля дал интервью изгнанному из Ирана журналисту

Министр обороны Израиля встретился с изгнанным из Ирана журналистом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авигдор Либерман

Тель-Авив, 8 сентября 2018, 19:44 — REGNUM  Министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился в своем офисе с изгнанным из Ирана журналистом Мехрдадом Мердамади. Как сообщает израильское информационного агентство Israel HaYom, на встрече Либерман и Мердамади обсудили сложившуюся на Ближнем Востоке политическую ситуацию, а также перспективы ее разрешения. Наиболее острым вопросом стала проблема военного присутствия Ирана в Сирии.

«Иран является суверенным государством и он, конечно, же имеет право поддерживать и развивать политические и экономические отношения с Сирией, но мы никогда не согласимся на военное присутствие Ирана на сирийской земле», — заявил Либерман. Министр обороны также добавил, что правительство Ирана инвестирует миллиарды долларов в военную сферу вместо того, чтобы развивать образование и науку.

Стоит также отметить, что Мердамади стал первым иранским журналистом, с которым Либерман встретился лично. На сегодняшний день Мерхдад Мердамади является главным редактором самой крупной антиправительственной радиостанции Ирана «Фарда».

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