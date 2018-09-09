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В Тюменской области открылись избирательные участки

Политика

В списках избирателей значатся 1 089 148 избирателей

Тюмень, 9 сентября 2018, 06:01 — REGNUM  На избирательных участках Тюменской области началось голосование. В списки избирателей включены 1 089 148 человек, из них 521 168 в Тюмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

В 8:00 по местному времени (6:00 мск) работу начали работу 1095 избирательных участков. Они будут работать до 20:00 по местному времени.

Отметим, сегодня, 9 сентября, Тюменская область выбирает губернатора. На пост главы региона претендуют пять человек. В Тюмени кроме этого проходят выборы депутатов городской думы.

Читайте развитие сюжета: В Тюменской области треть участков находятся под видеонаблюдением

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Выборы губернатора Тюменской области 9 сентября 2018 года
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