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Депутат Парламента Косово призвала жителей Митровицы выступить против Тачи

Политика

Депутат Косовского Парламента (Кувенда) от Демократического Движения за Косово Вьёса Османи, заявила, что граждане должны мобилизоваться против плана президента края, Хашима Тачи, по пересмотру границ между Сербией и Косово

Приштина, 8 сентября 2018, 17:18 — REGNUM  Депутат Парламента Косово Вьёса Османи заявила, противостояние изменению границ между Косово и Сербией — обмену севера Косово на Прешевскую долину в Сербии — является гражданским долгом. Она призывает косоваров организовывать протестные акции. По ее мнению, президент Республики Косово Хашима Тачи должен прекратить переговоры со своим сербским коллегой, Александром Вучичем.

«Жители Митровицы не должны позволить, чтобы их достоинство было унижено президентом», — высказалась Османи.

Как передает албанское новостное агентство «Mediat Shqiptare», косовский депутат выразила уверенность, что против Тачи и его намерения выступят тысячи граждан и призвала оппозиционные партии организовать сопротивление.

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