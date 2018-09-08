Депутат Парламента Косово призвала жителей Митровицы выступить против Тачи

Приштина, , 17:18 — REGNUM Депутат Парламента Косово Вьёса Османи заявила, противостояние изменению границ между Косово и Сербией — обмену севера Косово на Прешевскую долину в Сербии — является гражданским долгом. Она призывает косоваров организовывать протестные акции. По ее мнению, президент Республики Косово Хашима Тачи должен прекратить переговоры со своим сербским коллегой, Александром Вучичем.

«Жители Митровицы не должны позволить, чтобы их достоинство было унижено президентом», — высказалась Османи.

Как передает албанское новостное агентство «Mediat Shqiptare», косовский депутат выразила уверенность, что против Тачи и его намерения выступят тысячи граждан и призвала оппозиционные партии организовать сопротивление.