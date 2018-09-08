Пашинян: армяно-российские отношения блестящие

Москва, , 17:03 — REGNUM В армяно-российских отношениях по всем направлениям нет никаких проблем. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после завершившейся встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Только что завершилась встреча с президентом России Владимиром Питиным. Мы провели эффективную встречу, по результатам которой можем констатировать, что армяно-российские отношения блестящие.

В наших отношениях по всем направлениям нет никаких проблем», — написал премьер-министр Армении на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, во вступительной речи на встрече с президентом России глава армянского правительство заявил: «В наших отношениях нет вопросов — упаси бог от такой ситуации, когда в отношениях нет вопросов, потому что это означало бы, что нет вообще никаких отношений. Могу с уверенностью сказать, что в наших отношениях нет нерешаемых вопросов, и мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов».

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