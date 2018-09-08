Оппозиция в индийском штате Телангана назвала досрочные выборы ошибкой

Хайдарабад, Индия, , 17:14 — REGNUM Оппозиция в индийском штате Телангана назвала ошибочным намерение местных властей провести досрочные выборы. Политические оппоненты заявили, что данное решение было принято главным министром штата из опасения потерять поддержку населения в ближайшем будущем.

Ранее главный министр штата Калвакунтла Чандрашекхар Рао подал прошение о расформировании ассамблеи штата Телангана и проведении досрочных выборов. Срок избрания текущего правительства штата должен был истечь в 2019 году.

Созданная в 2014 году Телангана является самым молодым штатом Индии. В данный момент у власти находится местная партия «Телангана раштра самитхи» (TRS). По сообщению индийского новостного издания «Джагран», местное население выражает недовольство тем, что главный министр штата не смог сдержать свои предвыборные обещания. Власти оказались неспособными разрешить проблемы сельских жителей, безработицы и низкого уровня развития данного региона.

С критикой действий партии «Телангана раштра самитхи» выступили представители основных политических сил Индии — «Индийской народной партии» и «Индийского национального конгресса». Деятели данных партий подчеркнули, что готовы достойно выступить на предстоящих выборам независимо от даты их проведения.