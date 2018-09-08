Пашинян об отношениях между Арменией и Россией: «Блестящие»

Москва, , 16:58 — REGNUM Армения настроена на дальнейшее развитие и укрепление отношений с Российской Федерацией. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

«У нас (Армении и РФ) блестящие отношения, — сказал Пашинян, слова которого обнародовала пресс-служба Кремля. — Я думаю, что не надо на этом останавливаться».

По его словам, у двух стран есть большой потенциал в развитии политического, экономического и военно-технического сотрудничества.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами сказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет обсуждаться весь спектр армяно-российских отношений.

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