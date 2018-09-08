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Глава МИД Германии прибыл в Анкару для обсуждения ситуации в Идлибе

Политика

Глава МИД Германии Хайко Маас прибыл в Турцию с двухдневным визитом для проведения встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу

Глава МИД Германии прибыл в Анкару для обсуждения ситуации в Идлибе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Анкара, 8 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас прибыл в Анкару для проведения переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Главная тема встреч — ситуация в сирийском Идлибе. Германия считает, что позиция Турции в данном вопросе может стать решающей.

По сообщению турецкого новостного агентства «Хюрриет», министр Маас отметил, что Германия намерена сделать все для предотвращения трагедии в Идлибе.

Маас также заявил, что Германия намерена оказать поддержку своим турецким партнерам, учитывая предстоящие переговоры Турции с Ираном: Анкара с большой вероятностью может повлиять на ситуацию.

Идлиб на данный момент является единственным регионом Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований.

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