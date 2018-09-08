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Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Кувейта

Политика

Между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом состоялся телефонный разговор

Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Кувейта
Vinicius de Carvalho Venâncio
Телефонный разговор

Анкара, 8 сентября 2018, 19:41 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил шейху Сабаху соболезнования по поводу кончины сестры главы Кувейта Шейхи Ферихи аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, что и стало причиной разговора между главами двух стран.

Как сообщает турецкое новостное агентство «Хюрриет», Эрдоган и шейх Сабах обсудили основные вопросы мировой повестки дня и пришли к выводу о необходимости продолжения сотрудничества двух государств.

Стоит отметить, что в ноябре 2017 г. Эрдоган совершил визит в Кувейт, в ходе которого был подписан ряд двусторонних соглашений: соглашение о сотрудничестве в области спорта, меморандум о взаимопонимании по поощрению прямых инвестиций и протокол о сотрудничестве в сфере науки и технологий.

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