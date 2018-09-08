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В Бангладеш началась “Неделя электричества и топлива -2018»

Политика

Под лозунгом «Неугасимое пламя будущего!» с 6 сентября по всей Бангладеш проходит национальная «Неделя электричества и топлива – 2018»

В Бангладеш началась “Неделя электричества и топлива -2018»
AStikhin
Бангладеш

Дакка, 8 сентября 2018, 19:48 — REGNUM  По всей Бангладеш, начиная с 6 сентября, проходит «Неделя электричества и топлива — 2018», призванная донести до населения страны успехи правительства в сфере энергетики. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», в столичном Международном зале собраний премьер-министр Бангладеш шейх Хасина провела церемонию открытия «Недели».

Как сообщил изданию «Дойник иттефак» советник премьер-министра по энергетике Тауфик-и-Иллахи Чоудхури Бир Бикрам, в мероприятиях «Недели» примут участие как сотрудники правительства Бангладеш, так и иностранные специалисты, занимающиеся вопросами топливного сектора, а также использования морских и речных ресурсов.

«Неделя электричества и топлива» проводится каждый год с целью повышения осознанности граждан в отношении использования топлива и электроэнергии.

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