Верховный суд Индии декриминализирует гомосексуальные связи

Нью-Дели, , 16:49 — REGNUM Верховный суд Индии отменил раздел уголовного кодекса страны, запрещающий однополые отношения. Этот закон существует с 1861 года. Суд извинился перед ЛГБТ сообществом за многолетнее преследование со стороны правительства, а также назвал этот закон негуманным.

По сообщению индийского информационного агенства «Хинду», решение о декриминализации было единогласно принято судьями, во главе с председателем Дипаком Мисрой. Тем не менее, суд охарактеризовал отношения между представителями одного пола как неестественные. Стоит отметить, что сексуальные акты без согласия одной из сторон остались незаконными.