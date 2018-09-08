Суббота, 8 Сентября 2018 года
17:25:03 МСК

Верховный суд Индии декриминализирует гомосексуальные связи

Политика

Верховный суд Индии декриминализовал 377 раздел индийского уголовного кодекса, который запрещает однополые отношения

Верховный суд Индии декриминализирует гомосексуальные связи
sanchantr
Статуя Махатмы Ганди. Индия

Нью-Дели, 8 сентября 2018, 16:49 — REGNUM  Верховный суд Индии отменил раздел уголовного кодекса страны, запрещающий однополые отношения. Этот закон существует с 1861 года. Суд извинился перед ЛГБТ сообществом за многолетнее преследование со стороны правительства, а также назвал этот закон негуманным.

По сообщению индийского информационного агенства «Хинду», решение о декриминализации было единогласно принято судьями, во главе с председателем Дипаком Мисрой. Тем не менее, суд охарактеризовал отношения между представителями одного пола как неестественные. Стоит отметить, что сексуальные акты без согласия одной из сторон остались незаконными.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное об Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить