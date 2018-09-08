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Бизнесмены Пакистана и США требуют возобновить помощь Пакистану

Политика

Пакистанско-американский деловой совет подверг критике решение США не представлять Пакистану помощь в размере 300 миллионов долларов

Бизнесмены Пакистана и США требуют возобновить помощь Пакистану
U.S. Department of State
Пакистан и США

Исламабад, 8 сентября 2018, 16:45 — REGNUM  Представители бизнес-кругов Пакистана и США призвали американское правительство возобновить помощь Пакистану после отказа Пентагона выделить 300 миллионов долларов на борьбу с терроризмом.

Пакистанско-американский деловой совет также выдвинул предложение открыть американские рынки для беспошлинного ввоза текстиля из Пакистана и ослабить ограничения для представителей пакистанских бизнес-элит.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Совет считает, что помощь США необходима в момент тяжёлого экономического кризиса в Пакистане, вызванного именно войной против терроризма. Кроме прямой финансовой помощи, по мнению бизнесменов двух стран, США должны помочь своему «историческому партнёру» по примеру Шри-Ланки и Бангладеш, допустив беспошлинный ввоз текстиля из Пакистана. Также было выдвинуто предложение о переговорах по зоне свободной торговли. Эти меры, по мнению совета, должны спасти главного союзника США в борьбе с терроризмом в Афганистане .

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