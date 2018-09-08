Foreign Policy: «Россия не уступит Японии ни дюйма островов»

Анатолий Кошкин, , 16:27 — REGNUM

Аннотации моей недавней статьи «Перспектив заключения японско-российского мирного договора нет» редакция ИА REGNUM предпослала еще более определенный заголовок «Мир на японских условиях не приемлем». Принимаю и этот заголовок, ибо еще с молодости не люблю приписываемое то ли министру иностранных дел наполеоновских времен Ш.М. Талейрану, то ли Ж.Б. Мольеру утверждение о том, что «язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли». Сам же за долгие годы работы на внешнеполитическом поприще никогда не придерживался этого принципа известного французского дипломата, имя которого стало едва ли не нарицательным для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности. В общении с иностранцами, будь то министры, депутаты парламента или простые люди считаю правильным применять иную мудрость о том, что «горькая правда лучше сладкой лжи». Поэтому всегда с осуждением относился и отношусь сейчас к тем российским политикам и дипломатам, которые, ища расположения японцев, сеют у них различного рода иллюзии по поводу якобы существующей возможности «полюбовно» разрешить навязываемый нашей стране так называемый «территориальный вопрос».

Удивительно, но и среди проницательных японцев находятся такие, кто прямо по Пушкину «сами обманываться рады» итщательно изыскивают в высказываниях российских политиков и дипломатов «нюансы», дающие пусть призрачные, но надежды на переход Курил в состав Японии. Тех же российских специалистов, кто разъясняет истинное положение вещей, призывает освободиться от иллюзий и строить японо-российские отношения на основе реализма, предвзято именуют «консерваторами и националистами» и подвергают в «желтых изданиях» Страны восходящего солнца остракизму.

Ну что же, обратимся тогда к непредвзятому мнению по «курильскому вопросу» авторитетного журнала из страны-сюзерена Японии — США. Статья в ForeignPolicyДж. Беркшира Миллера имеет более чем «говорящий заголовок»: «Россия не уступит Японии ни дюйма островов». В ней повторяются многие из тех тезисов, которые хорошо известны читателям по публикациям на данную тему в ИА REGNUM.

Анализируя политику нынешнего премьер-министра Японии, автор статьи пишет: «Абэ стремился найти способ разрешить давний спор вокруг южных Курильских островов, которые в Японии называют северными территориями, и которые принадлежат России со времен Второй мировой (заметим, что все Курилы до Хоккайдо входили в состав Российской империи с 80-х годов XVIIIвека — А.К.). Кроме того, Абэ рассчитывал замедлить, или, во всяком случае, осложнить стратегическое сближение между Россией и Китаем». Согласимся с этой констатацией американского аналитика, ибо, конечно же, в японском геополитическом раскладе недопущение дальнейшего российско-китайского сближения, особенно в военной области, не менее важно, чем овладение стратегически и экономически важными островами южной части Курильской гряды.

При этом автор, объективно оценивая ситуацию, отмечает, что,"несмотря на ухаживания Абэ, Россия не проявляет готовности уступать предложениям Японии — сколь ни старались бы японцы придумать подходящие условия — по разрешению территориального диспута. Вместо этого стороны вынуждены подыскивать менее амбициозные компромиссы — к примеру, работать над совместным развитием четырех спорных островов… Несмотря на эти небольшие подвижки, в более сложном вопросе суверенитета обе стороны далеки от соглашения. Токио продолжает настаивать на возвращении всех четырех островов, тогда как Москва не намерена отдавать ни дюйма земли, что приводит к патовой ситуации, не дающей подписать официальный мирный договор и закончить послевоенную вражду. Путин удерживал Абэ за столом переговоров, не отвергая предложений последнего целиком, и настаивая на вероятности совместного соглашения, пусть и отдаленной». И тут американский аналитик прав. Президент РФ Владимир Путин действительно, «желая удержать Абэ за столом переговоров», правда, это еще вопрос, кто кого «удерживает», допускал высказывания о возможности «взаимовыгодного компромисса», некоей ничьи в дипломатической «битве за острова». Однако это было в прошлом. Ныне, убедившись в том, что Токио не идет ни на какие компромиссы, Москва перестала призывать японцев к «взаимоприемлемому» решению «островного вопроса».

Но в статье Беркшира Миллера есть и ошибочные утверждения. Он пишет: «Это побудило японских лидеров неофициально предложить России разнообразные варианты компромисса. Чаще всего обсуждается возвращение островов Шикотана и Хабомаи — лишь 7 процентов от общей территории южных Курил — и установление совместного управления или программ по развитию более крупных островов. Однако, несмотря на готовность Японии проявить гибкость, Россия остается неуступчивой в вопросах суверенитета и управления территориями».Прямо скажу, не ведаю, какие компромиссы предлагает СиндзоАбэ во время участившихся конфиденциальных бесед с Владимиром Путиным «тет-а-тет» и предлагает ли вообще, но хорошо знаю, что озвучиваемая японским премьером и его администрацией жесткая позиция никаких компромиссов не допускает — подписание мирного договора допускается только и исключительно на условиях предварительного «возвращения» Японии всех «северных территорий» — Итурупа, Кунашира, Шикотана и Малой Курильской гряды (Хабомаи).

А идея «компромисса», о котором упомянул автор статьи, принадлежит не японской, а российской стороне и восходит она к ельцинским временам, когда обретающийся ныне на флоридских пляжах «иностранный министр иностранных дел» Козырев и его клевреты разрабатывали план сдачи Курил «в рассрочку».

Пренебрегая дипломатическим этикетом, автор статьи прямо называет попытки японцев «заинтересовать» Путина экономической помощью «морковкой», как оно собственно и есть. Он пишет: «Москва совершенно определенно желала бы улучшить двусторонние отношения с Японией и привлечь большие инвестиции со стороны японских компаний по мере того, как продолжают ухудшаться ее отношения с Европой и США. Однако фундаментальный национализм российского населения затрудняет территориальные уступки — в особенности подразумевающие потерю земли, завоеванной в Великой Отечественной войне — в обмен лишь на экономические выгоды. В то же время, Япония так и не отменила санкций, которые наложила на Россию в ответ на ее действия на Украине, и вызвала раздражение в Москве, когда разместила на севере страны современные американские противоракетные системы, чтобы обеспечить защиту от северокорейских ракет. Кроме того, японскиемультинациональные (транснациональные? — А.К.) корпорации, на которые оказывается давление, чтобы побудить их к осуществлению этих экономических планов и инвестициям в российский Дальний Восток, скептически относятся к перспективе вкладывать деньги в Россию.

Попытки усилить экономические связи с Москвой, запечатленные в японском плане из восьми пунктов по экономическому сотрудничеству, представляют собой новую версию той морковки, которой Япония давно уже рассчитывает привлечь Москву к более тесному партнерству, основанному на мирном договоре и компромиссе по вопросам северных территорий».

Не знаю, прислушается ли премьер-министр Абэ к предостережениям о бесперспективности и, прямо скажем, беспринципности попыток изменить позицию российского руководства по Курилам, используя незамысловатую политику подманивания «экономическим пряником». Да и «пряник-то» на поверку оказывается не таким уж большим и вкусным — предлагаемые проекты грандиозностью и особо высокой технологичностью пока не отличаются. К тому же не надо забывать, что в мире не одна Япония, имеющая потенциал для помощи в развитии российского Дальнего Востока и Сибири. Так, например, заявки на участие в открывающемся на днях Восточном экономическом форуме во Владивостоке подали многие страны, не желающие, как говорят в Японии, «опоздать на автобус»…