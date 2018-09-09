Единый день голосования начался в Якутии: республика делает важный выбор

Якутск, , 02:05 — REGNUM В Якутске в 08:00 по местному времени (2:00 мск) открылись избирательные участки, на которых могут сделать свой выбор 186 148 избирателей. Всего в республике 631 302 жителя обладают правом голоса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Часть из числа избирательных участков, которых в регионе всего 795, открылись раньше: между районами республики есть разница во времени. Досрочно должны были проголосовать около 4 тысяч жителей региона из 27 районов республики. Это те, кто находится в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах — оленеводы и работники участков золотодобычи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии проходят выборы главы и депутатов Госсобрания республики. Помимо них жители Якутска будут выбирать мэра и состав гордумы, а население 15-ти муниципалитетов региона — глав.