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Единый день голосования начался в Якутии: республика делает важный выбор

Политика

Воспользоваться правом голоса смогут 631 302 жителей региона

Якутск, 9 сентября 2018, 02:05 — REGNUM  В Якутске в 08:00 по местному времени (2:00 мск) открылись избирательные участки, на которых могут сделать свой выбор 186 148 избирателей. Всего в республике 631 302 жителя обладают правом голоса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Часть из числа избирательных участков, которых в регионе всего 795, открылись раньше: между районами республики есть разница во времени. Досрочно должны были проголосовать около 4 тысяч жителей региона из 27 районов республики. Это те, кто находится в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах — оленеводы и работники участков золотодобычи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии проходят выборы главы и депутатов Госсобрания республики. Помимо них жители Якутска будут выбирать мэра и состав гордумы, а население 15-ти муниципалитетов региона — глав.

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Выборы главы Якутска-2018
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