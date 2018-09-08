Синод РПЦ осудил назначение константинопольских экзархов на Украину

Москва, , 15:34 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви выступил сегодня, 8 сентября, со специальным заявлением в связи с объявленным накануне назначением на Украины двух константинопольских экзархов, которые будут представителями патриарха Варфоломея.

Русская православная церковь выразила решительный протест и глубокое возмущение в связи с тем, что 7 сентября генеральный секретариат священного синода Константинопольского патриархата выпустил комююнике, в котором сообщалось о назначении двух иерархов этой Церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — «экзархами» Константинопольского патриархата в Киеве.

Это решение было принято без какого-либо согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви.

Кроме того, данное решение синода Константинопольского патриархата противоречит неоднократно заявляемой позиции константинопольского патриарха Варфоломея о том, что он признает блаженейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине.

Также синод РПЦ указывает, что решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопроса о предоставлении автокефалии «православным верующим Украины» было принято вопреки воле епископата Украинской православной церкви, так как епископат единодушно высказался за сохранение существующего статуса УПЦ.

Синод РПЦ подчеркнул, что Константинопольский патриархат занимается ложным толкованием исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные полномочия, каковыми он никогда не обладал.