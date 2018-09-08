Китайским детям запретят играть в мобильные игры более 2 часов в день

Гонконг, Китай, , 15:02 — REGNUM Китайская компания Tencent введет систему ограничения времени, которое несовершеннолетние пользователи смогут проводить в игре, сообщает Reuters 6 сентября.

Китайский холдинг Tencent вводит новую систему регистрации пользователей. Теперь в системе можно будет зарегистрироваться только под настоящим именем, после чего компания проверит возраст пользователя по полицейской базе. Эта система вводится для выполнения требования китайских властей по ограничению времени, которое несовершеннолетние пользователи смогут проводить в мобильной игре Honour of Kings.

Дети в возрасте до 12 лет смогут играть в самую популярную в Китае мобильную игру 1 час в день. Подросткам от 13 до 18 лет разрешат проводить в игре 2 часа в день. Пользователи, указавшие неверный возраст, будут заблокированы. Новая система регистрации будет запущена 15 сентября.

Отметим, что в Китае ведется борьба с заболеванием близорукостью среди детей. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что детская близорукость затрагивает будущее страны и китайской нации. Он призвал правительство на всех уровнях отреагировать на эту проблему.