В Пекине прошел прием в четь 70-летия КНДР

Пекин, , 14:24 — REGNUM В Пекине прошел торжественный прием в честь 70-летия образования КНДР, на котором присутствовал заместитель Председателя КНР Ван Цишань, сообщает 7 сентября Синьхуа.

Праздничное мероприятие было организовано Китайским народным обществом дружбы с заграницей и Обществом дружбы КНР и КНДР.

Ван Цишань в своем выступлении отметил «значительные успехи в деле социалистической революции и строительства социализма в КНДР», с которой, как с «дружественной страной-соседом», Китай связывают горы и реки. Вице-председатель КНР особо подчеркнул три встречи, проведенных в этом году лидерами двух стран Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. «Вне зависимости от изменений, которые могут иметь место на международном и региональном уровне, КПК и правительство КНР не изменят своей твердой позиции по укреплению и развитию отношений с КНДР», — подчеркнул Ван Цишань.

Посол КНДР в Пекине Чи Джай Ронг подчеркнул, что своей дружбой страны и народы обязаны старшему поколению руководителей обеих стран.