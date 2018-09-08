Константинопольский патриархат продолжает наступление на Украине

Станислав Стремидловский, , 11:58 — REGNUM

Фанар продолжил системное наступление на украинском плацдарме. Вчера вечером, 7 сентября, на сайте Константинопольского патриархата появилось краткое коммюнике: «В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине Константинопольский патриарх назначил своими экзархами в Киев архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады, оба которые служат украинским православным верующим в своих странах под эгидой Константинопольского патриархата».

А утром в тот же день пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси отец Александр Волков в эфире «Радио Радонеж» заявил, что «после встречи (московского патриарха Кирилла и константинопольского Варфоломея в Стамбуле 31 августа — ИА REGNUM ) мы стали свидетелями ряда не до конца нам понятных заявлений со стороны константинопольской иерархии. Сейчас, я думаю, нам надо взять некоторую паузу и получить какие-то дополнительные разъяснения». По словам пресс-секретаря, те фрагменты из речи Варфоломея, которые в частности появились на сайте Украинской православной церкви Константинопольского патриархата в США, «вызывают, по меньшей мере, недоумение и удивление, а в большей степени — серьезное непонимание». На наш взгляд, назначение экзархов в Киев — фактически чрезвычайных делегатов константинопольского патриарха — «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» вполне можно считать недвусмысленными «разъяснениями». Фанар сделал очередной шаг на украинской церковной шахматной доске.

Москва и Киев отреагировали, но опять вразнобой. По благословению предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия выступил профильный Отдел внешних церковных связей: «Назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории УПЦ. Данное решение Константинопольского патриархата противоречит 2-му правилу Второго Вселенского (Константинопольского) собора — «не будучи приглашенными, епископы пусть не переходят за пределы своей области»… Ответственность за возможные негативные последствия этого действия будет лежать на Константинопольском патриархате». Что касается Русской православной церкви, то на официальном ее сайте приводится заявление почему-то не ОВСЦ Московского патриархата, а главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, который назвал действия Фанара «беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата» и подчеркнул, что «такие действия не могут остаться без ответа».

Конкретные ответные меры пока не озвучены. Но и без того миссия константинопольских комиссаров на Украине обещает быть сложной. Объявить об исключительных претензиях на украинские земли со стороны Фанара — это одно. Заставить местных архиереев, часть из которых представляют две непризнанные структуры, Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную православную церковь, и гораздо меньшая часть относится к канонической УПЦ МП — это другое. Ряд экспертов отмечают, что непризнанные Церкви напряженно относятся друг к другу. В этой ситуации переговоры экзархов с епископами первой Церкви будут с подозрением восприняты епископами второй и наоборот. Ожидаемы споры о том, кто может занять будущие кафедры анонсированной Единой поместной православной церкви на Украине, кто возглавит ее и в каком сане. Правда, все это будет актуальным в том случае, если Фанар по итогам визита своих посланцев решит пойти на то, чтобы предоставить томос об автокефалии ЕППЦ. В конце концов, с повестки не снимается и перспектива появления на Украине экзархата Константинопольского патриархата.

«Тактическими союзниками» РПЦ и УПЦ МП могут оказать украинские греко-католики, которые по собственным соображениям недовольны возможным появлением объединенного православия, опасаясь, что новая Церковь получит статус государственной со всеми вытекающими отсюда последствиями для униатов. По словам богослова Ивана Гаваня, преподавателя Дрогобицкой духовной семинарии Украинской греко-католической церкви, в случае с ЕППЦ «все эти усилия православных и просто патриотов Украины мотивированы одной идеей: единое государство — единая Церковь… Однако этот процесс несет в себе значимые вызовы и даже угрозы. Один из них — это углубление в будущем раскола и отчуждения между православными Церквами и внутри православных верующих, ведь УПЦ МП будет сохранять еще долго свои позиции и масштабы влияния. Начнутся конфликты на персональном уровне, противостояния отдельных общин и приходов по вопросах собственности и тому подобное… И в среде украинских православных звучит тема «униатов»: мол, автокефалия поможет остановить агрессивное развитие униатства на Украине (таковой есть и логика патриарха Варфоломея)».

Однако Москва и Киев не могут рассчитывать лишь на то, что ошибки «допустит» Фанар и «помогут» греко-католики. Требуется совместная и скоординированная работа РПЦ и УПМ МП. И в этой связи некоторое недоумение вызывает тезис пресс-секретаря московского патриарха отца Александра о том, что «политическое напряжение, которое существует сейчас в мире вокруг нашей страны, как мы с сожалением констатируем, затрагивает иногда и Церковь». Безусловно, Россия находится в непростой ситуации, но это в первую очередь затрагивает политиков и бизнесменов. А ведь на Российскую православную церковь и ее иерархов санкций никто не налагал. В этом контексте можно напомнить, как вчера, 7 сентября, в Тегеране президенты России, Турции и Ирана — трех стран, против которых введены серьезные репрессивные меры — провели очередной саммит и укрепили свой альянс. Возможно, церковной дипломатии стоит изучить этот опыт, как договариваться и приобретать союзников. И в любом случае РПЦ и УПЦ МП требуются новые идеи и свежие силы.

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