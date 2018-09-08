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Единый день голосования стартовал на Чукотке: регион выбирает губернатора

Политика

В автономном округе открылись 55 избирательных участка

Анадырь, 8 сентября 2018, 23:06 — REGNUM  В Чукотском автономном округе начались выборы губернатора. В 08:00 по местному времени (23:00 8 сентября мск) в регионе открылись 55 избирательных участков. Воспользоваться своим правом голоса 9 сентября могут 32 692 жителя Чукотки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Около 1000 жителей региона уже проголосовали досрочно — это жители отдалённых и труднодоступных населённых пунктов: оленеводы, чумработницы, геологи, метеорологи и военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чукотском АО выбирают губернатора. В выборах участвуют действующий глава региона Роман Копин («Единая Россия»), пенсионер Елена Полодова («Справедливая Россия»), депутаты окружной думы Владимир Гальцов (КПРФ) и Юлия Бутакова (ЛДПР).

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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