Единый день голосования стартовал на Чукотке: регион выбирает губернатора

Анадырь, , 23:06 — REGNUM В Чукотском автономном округе начались выборы губернатора. В 08:00 по местному времени (23:00 8 сентября мск) в регионе открылись 55 избирательных участков. Воспользоваться своим правом голоса 9 сентября могут 32 692 жителя Чукотки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Около 1000 жителей региона уже проголосовали досрочно — это жители отдалённых и труднодоступных населённых пунктов: оленеводы, чумработницы, геологи, метеорологи и военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чукотском АО выбирают губернатора. В выборах участвуют действующий глава региона Роман Копин («Единая Россия»), пенсионер Елена Полодова («Справедливая Россия»), депутаты окружной думы Владимир Гальцов (КПРФ) и Юлия Бутакова (ЛДПР).