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В Магаданской области началось голосование на выборах губернатора

Политика

В единый день голосования на Колыме смогут проголосовать 104 340 избирателей

Магадан, Магаданская область, 9 сентября 2018, 00:05 — REGNUM  На Колыме в 08:00 по местному времени (00:00 мск) открылись 88 избирательных участков. Воспользоваться правом голоса на них сегодня смогут 104 340 избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На выборах в Магаданской области будет применяться 27 электронных комплексов обработки бюллетеней, их установят в Магадане. На 41 участке будет вестись видеонаблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме 9 сентября в единый день голосования выбирают главу региона. На это место претендуют врио губернатора Сергей Носов («Единая Россия»), председатель регионального профсоюза работников связи России Валентина Дорошевич (КПРФ), депутат магаданской думы Роман Исаев (ЛДПР) и пенсионер Александр Мартынюк («Гражданская платформа»).

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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