В Туве проходят выборы депутатов Хурала представителей Кызыла

Кызыл, , 04:06 — REGNUM В Туве в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — ровно в 08:00 по местному времени стартовали выборы депутатов Хурала представителей города Кызыла пятого созыва.

Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, 9 сентября в Туве проходят выборы депутатов Хуралов представителей Монгун-Тайгинского кожууна (района), сумона (административно территориальная единица в Туве) Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна. Для этого по республике откроются 36 избирательных участков.

Напомним, Хурал представителей Кызыла — представительный орган местного самоуправления в столице Тувы. Состоит из 26 депутатов, избираемых на муниципальных выборах сроком полномочий на пять лет.