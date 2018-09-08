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Рухани: США ежедневно шлю сигналы в Тегеран с просьбой начать переговоры

Политика

Иран на них не отвечает

Тегеран, 8 сентября 2018, 11:07 — REGNUM  Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что власти США посылают в Тегеран сигналы с просьбой начать двусторонние переговоры. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает The Hindu.

По словам Рухани, США с одной стороны продолжают оказывать давление на Иран, но с другой стороны ежедневно и различными методами посылают в Тегеран сообщения о том, что иранским властям следует начать двусторонние переговоры с Вашингтоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, презилент Рухани заявил, что после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении санкций против Ирана, любые переговоры с Вашингтоном теряют смысл.

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Противостояние Ирана и США
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