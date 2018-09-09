В Томске стартовали выборы мэра

Томск, , 04:03 — REGNUM В столице Томской области — городе Томске — сегодня, 9 сентября, проходят выборы мэра.

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, в этот день в регионе будут работать 377 избирательных участков. Помимо выборов мэра Томска, в единый день голосования пройдут выборы депутатов в поселенческий совет или районную думу в Александровском, Асиновском, Каргасокском, Кривошеинском, Молчановском, Чаинском и Томском районах. Жители Томского и Колпашевского районов выберут глав муниципальных образований.

9 сентября в связи с выборами правоохранительные органы и спецслужбы Томской области переходят в режим повышенной готовности и усиливают меры безопасности.

Что касается выборов мэра Томска, как ранее сообщало ИА REGNUM, за кресло градоначальника поборются шесть человек: Алексей Выборов (ЛДПР), Иван Кляйн («Единая Россия»), Евгений Макаренко (самовыдвижение), Галина Немцева («Справедливая Россия»), Андрей Петров (КПРФ), Сергей Трапезников («Яблоко»).