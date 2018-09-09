Выборы депутатов Народного Хурала проходят в Бурятии

Улан-Удэ, , 03:02 — REGNUM В Бурятии 9 сентября ровно в 08:00 по местному времени начались выборы депутатов республиканского парламента — Народного Хурала шестого созыва.

Всего в республиканском парламенте 66 депутатов. Из них половина избирается по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.

Как напомнили в республиканском парламенте, Народный Хурал — это постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти Бурятии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Народный Хурал пятого созыва был сформирован в сентябре 2013 года.