Выборы депутатов Народного Хурала проходят в Бурятии

Улан-Удэ, 9 сентября 2018, 03:02 — REGNUM В Бурятии 9 сентября ровно в 08:00 по местному времени начались выборы депутатов республиканского парламента — Народного Хурала шестого созыва.
Всего в республиканском парламенте 66 депутатов. Из них половина избирается по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.
Как напомнили в республиканском парламенте, Народный Хурал — это постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти Бурятии.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Народный Хурал пятого созыва был сформирован в сентябре 2013 года.